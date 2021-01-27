ميدو يفجر مفاجأة بشأن مهاجم الأهلي الجديد

الأربعاء 27/يناير/2021 - 02:59 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي

  

علق الإعلامي أحمد حسام ميدو، على أداء والتر بواليا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وضياعه لفرصة الانفراد خلال مباراة فريقه أمام بيراميدز، التي أقيمت مساء أمس الثلاثاء.

 

وأوضح ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، أن تصرف والتر بواليا لاعب الأهلي في كرة الانفراد أمام مرمى بيراميدز، في لقاء الأمس تعني أن اللاعب يفتقد للثقة تماما في التوقيت الحالي.

 

وأكد أن مباراة بيراميدز والأهلي لم ترضي طموحات الجماهير، مشيرا إلى أن الجميع توقع أداءا أفضل بكثير من الفريقين خلال هذا اللقاء.

 

جدير بالذكر أن الأهلي تعادل سلبيًا أمام نظيره بيراميدز، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

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