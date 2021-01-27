نرمين الفقي إحدى ضحايا رامز جلال فى رمضان 2021

الأربعاء 27/يناير/2021 - 02:46 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر

تحرص الفنانة نرمين الفقي، على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت نرمين الفقي عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها برفقة رامز جلال وعلقت قائلة: "مقلب رامز وأنا شربته".

يذكر أن نرمين الفقي يعرض لها حاليا مسلسل "لؤلؤ" الذى تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كلاً من أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران أحلام الجريتلى، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نيرمين الفقي منوعات مقالب رامز جلال الفجر الفني

أخبار تهمك

باتشيكو يُطالب الزمالك بضم نجم المقاولون العرب

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يفاوض بديل مصطفي محمد

منذ حوالي 6 ساعات

ميدو يفجرها: الأهلي حرم من ركلة جزاء وهدف صحيح 100% أمام بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

شرط الزمالك لرحيل مصطفي محمد إلى جالطا سراي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل .. البنك المركزي يصدر توضيحات جديدة للبنوك بشأن رقم الـ"IBAN"

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. انخفاض جديد في إصابات كورونا و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ ساعتين و 35 دقيقة

كواليس قتل سائق على يد أردني الجنسية بعد وصلة مزاح داخل فيلا بالحي الراقي

منذ ساعتين و 45 دقيقة

تفاصيل مفاوضات الأهلي لضم ثالث صفقاته الشتوية

منذ حوالي 9 ساعات

كلام نهائي.. تعرف على مصير امتحانات الفصل الدراسي الأول

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل| بعد القبض على طبيب الأسنان.. أول تصريح من محامي فنانين تعرضا للتحرش

منذ ساعتين و 30 دقيقة

الإسماعيلي : اقتربنا من ضم ثلاثي الأهلي

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. الأهلي يعلن تفاصيل إصابة محمد هاني

منذ حوالي 5 ساعات

البنك المركزي يزف بشري سارة للشباب من سن 16 إلى 21 عاما

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة بيراميدز

منذ حوالي 9 ساعات

بالفيديو| رمضان صبحي يرفض مصافحة لاعبي الأهلي وأحمد فتحي يعانق الجميع قبل مباراة بيراميدز

منذ حوالي 8 ساعات

ميدو يفجر مفاجأة عن رمضان صبحي

منذ 33 دقيقة

موضوعات متعلقة

بعد تصدرها التريند.. أحدث ظهور لمي عمر من داخل سيارتها

بإطلالة أنيقة.. مي عمر تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

نجلاء بدر تشارك جمهورها ومتابعيها كواليس مسلسلها الجديد "لؤلؤ"

بفستان مكشوف الصدر.. نيرمين الفقي تغازل جمهورها عبر إنستجرام

بالفورمال.. مي عمر تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها عبر إنستجرام

هيدي كرم تستعرض جمالها عبر إنستجرام بإطلالة هادئة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:40 ص

عاجل| بعد القبض على طبيب الأسنان.. أول تصريح من محامي فنانين تعرضا للتحرش

البنك المركزي يزف بشري سارة للشباب من سن 16 إلى 21 عاما

10:14 م

عاجل.. انخفاض جديد في إصابات كورونا و"الصحة" تكشف التفاصيل

12:35 ص

عاجل .. البنك المركزي يصدر توضيحات جديدة للبنوك بشأن رقم الـ"IBAN"

02:14 م

الإسماعيلي : اقتربنا من ضم ثلاثي الأهلي

02:00 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات