داليا مصطفى تتبادل نظرات الحب بينها وبين شريف سلامة

الأربعاء 27/يناير/2021 - 02:20 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر

تحرص الفنانة داليا مصطفي على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة بها عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت داليا مصطفي عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها ظهرت فيها برفقة زوجها الفنان شريف سلامة، وكان الاثنين يجلسان في وضع رومانسي معتمدين على نظرات الحب.

وحازت الصورة على الكثير من الإعجاب والتعليقات من قبل جمهورها ومتابعيها.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة داليا مصطفى الدرامية، مسلسل "حواديت الشانزليزيه"، الذى عرض خلال الفترة الماضية، وشارك فى بطولته كوكبة من النجوم ومنهم الفنان إياد نصار، وإنجي المقدم، ومي سليم، وفريدة سيف النصر، وإدوارد، وحمدي الوزير، وقصة أيمن سليم، سيناريو وحوار، أيمن سليم ونهي سعيد، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج شركة سينرجى

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