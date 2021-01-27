إلزام اتحاد جدة السعودي بدفع 25ر7 مليون ريال لصالح الفيصلي

الأربعاء 27/يناير/2021 - 01:52 ص
بوابة الفجر
وكالات

ألزمت غرفة فض المنازعات السعودية نادي اتحاد جدة السعودي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، بدفع 25ر7 مليون ريال لنادي الفيصلي باقي مستحقات انتقال ثلاثة لاعبين، خلال مدة أقصاها 30 يوما.

 

وذكرت غرفة فض المنازعات في بيان لها أن هذه الغرامة الضخمة جاءت من الغرفة ضد الاتحاد بضرورة سداد مستحقات مالية خاصة بانتقال حمدان الشمراني لنادي الفيصلي بدفع مبلغ قدره أربعة ملايين ريال، والقرار قابل للاستئناف أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي، والمدى الزمني للسداد ثلاثون يومًا.

 

وطالبت الغرفة الاتحاد بسداد مستحقات مالية متأخرة خاصة بانتقال اللاعب محمد بن فؤاد بن إبراهيم الثاني لنادي الفيصلي، ودفع مبلغ قدره مئتان وخمسون ألف ريال، والقرار قابل للاستئناف أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي، والمدى الزمني للسداد ثلاثون يوماً.

 

كما قررت أن يسدد الاتحاد مستحقات مالية متأخرة لنادي الفيصلي بمبلغ قدره ثلاثة ملايين ريال بخصوص لاعبه عبد العزيز البيشي، والقرار قابل للاستئناف أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي، والمدى الزمني للسداد ثلاثون يوماً.

 

وكان نادي الاتحاد ضمن الأندية التي لم تحصل على شهادة الكفاءة المالية، بعد منحه فرصة إضافية لتحقيق المعايير الملزمة، إثر فشله في الحصول على الشهادة في الفترة الأولى.

 

وبهذا القرار، لن يتمكن الاتحاد من تسجيل لاعبين جدد في فترة الانتقالات الشتوية التي افتتحت أبوابها يوم 11 كانون ثان/يناير الحالي، وستغلق مطلع الشهر المقبل، وذلك بعد أن اعتمدت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في اتحاد كرة القدم السعودي "شهادة الكفاءة المالية" شرطاً لتسجيل اللاعبين.

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