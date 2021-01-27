مؤشر جديد يقرب ميسي من باريس سان جيرمان

الأربعاء 27/يناير/2021 - 01:32 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن

كشفت وسائل إعلام إسبانية أن يدور الحديث عن إنتقال الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي في نهاية الموسم الحالي عقب نهاية عقده.

وأكد  برنامج الشيرنجيتو الإسباني إلى أن ليونيل ميسي وعائلته يحصلوا على دروس باللغة الفرنسية تحسباً لانضمامه إلى النادي الفرنسي.

وأشار البرنامج الإسباني إلى أن ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان كان قد فتح الباب أمام التعاقد مع ليونيل ميسي قائلاً: " اللاعبون الكبار مثل ميسي سيظلون دائماً على قائمة باريس سان جيرمان المستقبلية ولكن الآن ليس الوقت المناسب للحديث، سيكون هناك وقت للحديث عنه".

وألمح البرنامج  الإسباني أن ميسي كان قد أكد في تصريحات صحفية مسبقاً بأنه سيتخذ قراره النهائي بشأن مستقبله في الصيف المقبل علماً بأن مانشستر سيتي الإنجليزي مهتم بالتعاقد معه أيضاً.

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