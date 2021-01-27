ميدو يفجرها: الأهلي حرم من ركلة جزاء وهدف صحيح 100% أمام بيراميدز

علق الإعلامي أحمد حسام ميدو، على تعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمام بيراميدز، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز، والتي أقيمت أمس الثلاثاء.

وأكد ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، أن بيراميدز كان أفضل من الأهلي، خلال الشوط الأول، ولكن في الشوط الثاني اختلف الأمر، وأصبح الأهلي الأفضل بكثير، وذلك بسبب المشاكل البدنية للاعبي بيراميدز.

وواصل، "في رأيي هدف والتر بواليا في مرمي بيراميدز "صحيح 100%"، وأتعجب من عدم عودة حكم المباراة جهاد جريشة لتقنية الـVAR".

وتابع، "الحكم السابق رضا البلتاجي أكد لي صحة رأيي بشأن هدف بواليا "الصحيح"، بالإضافة إلى أحقية الأهلي في ركلة جزاء لصالح محمد شريف".

وأبدى ميدو استيائه قائلا، "لماذا ندفع الملايين في تقنية الVAR، والحكام لا تعود لها في الألعاب المشكوك بها؟".