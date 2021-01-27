استشاري مناعة: ارتداء الكمامة أقوى لقاح موجود حتى الآن

الأربعاء 27/يناير/2021 - 03:15 ص
أرشيفية
أرشيفية
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتور عبدالهادي مصباح، أستاذ المناعة، إن هناك الكثير من الأبحاث حول استمرار أعراض كورونا ما بعد الشفاء، منها اهتزاز الجهاز المناعي، أو وصول الفيروس لأجزاء لم تكتشف.

وأشار "مصباح"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الثلاثاء، إلى أن الخوف والقلق من شأنه أن يضعف الجهاز المناعة، خاصة ان هناك علاقة وثيقة ما بين الجهاز العصبي والنفسي، والجهاز المناعي. 

ولفت إلى أن مواجهة فيروس كورونا في مرحلة مبكرة أفضل للغاية، مشيرًا إلى أن ارتداء الكمامة هو أقوى لقاح موجود حتى الآن، محذرًا من التساهل من في تطبيق الاجراءات الاحترازية.

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