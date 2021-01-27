مستشار الرئيس للصحة يزف بشرى سارة عن إصابات كورونا بمصر

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أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، أنه لم تظهر أي أعراض جانبية حقيقية للقاح كورونا، موضحًا أن الأعراض الجانبية إحمرار خفيف أو أكلان في مكان التطعيم مثل تطعيم الإنفلونزا، متابعًا:"ولم يعاني أي أحد من أعراض جانبية للقاح".



وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن قلق البعض من اللقاحات أمر طبيعي بسبب الحالة الجديدة على البشرية بأكملها، مشيرًا إلى أن الكل يسعى للحصول على اللقاحات من مختلف الطبقات.



وأشار إلى أن جميع الأطباء في مستشفيات العزل يسعون للحصول على لقاح كورونا، مؤكدًا أنه سيحصل على لقاح كورونا حينما يأتي دوره.



وذكر مستشار الرئيس، أن هناك تناقص في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، لافتًا إلى أن نسب دخول مصابي كورونا للعناية المركزة انخفضت بشكل كبير.



وعلق الدكتور محمد عوض تاج الدين، على إصابة بعض الحيوانات بفيروس كورونا، قائلًا إن فيروس كورونا انتقل في الأساس من الحيوانات إلى البشر.



وعن استجابة الحيوانات لأدوية فيروس كورونا الخاصة بالبشر، أوضح "تاج الدين"، أن الكثير من الأدوية البشرية تعالج الحيوانات والطيور والعكس صحيح.



وأضاف أن الغوريلا تشبه الإنسان في تكوينه، ولذلك من الممكن أن تستجيب لدواء كورونا الخاص بالإنسان.



