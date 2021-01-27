مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 27 يناير 2021 والقنوات الناقلة لها

يقدم لكم موقع الفجر الرياضي خدمة مميزة، بنشر مواعيد أهم مباريات اليوم الأربعاء الموافق 27 يناير 2021.





وتقام اليوم الأربعاء عدد من المباريات الهامة، أبرزها مواجهة منتخب مصر لكرة اليد مع نظيره الدنمارك في ربع نهائي مونديال اليد، ومباراة برشلونة وراييو فاليكانو في ثمن نهائي كأس إسبانيا.

*كأس العالم لكرة اليد

مصر ضد الدنمارك (6.30 مساء) تنقل المباراة على قناة أون تايم سبورت

أنجولا ضد المغرب (6.30 مساء) تنقل المباراة على قناة أون تايم سبورت 3

*كأس إيطـاليا

أتلانتا × لاتسيو ( 6:45 مساء) – علي قناة Rai 2

يوفنتوس × سبال ( 9:45 مساء) – علي قناة Rai 1

*الدوري الإنجليزي

بيرنلي × أستون فيلا (8:00 مساء) – علي قناة beIN Sports HD 3

تشيلسي × وولفرهامبتون (8:00 مساء) – علي قناة beIN Sports HD 1 – تعليق حفيظ دراجي

برايتون × فولهام ( 9:30 مساء) – علي قناة beIN Sports HD 4 – تعليق جواد بده

إيفرتون × ليستر سيتي ( 10:15 مساء) – علي قناة beIN Sports HD 3 – تعليق عامر الخوذيري

مانشستر يونايتد × شيفيلد يونايتد ( 10:15 مساء) – علي قناة beIN Sports HD 1 – تعليق علي محمد علي

*الدوري الفرنسي

لوريان × ديجون (10:00 مساء) – علي قناة beIN Sports HD 10 – تعليق مضر اليوسف

*كأس ملك أسبانيا

إشبيلية × فالنسيا ( 8:00 مساء) – علي قناة DAZN 1 Espana HD

ألميريا × أوساسونا ( 10:00 مساء) – علي قناة DAZN 2 Espana HD

رايو فاليكانو × برشلونة (10:00 مساء) – علي قناة L’Equipe TV