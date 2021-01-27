عودة التقلبات.. ننشر خريطة سقوط الأمطار اليوم

الأربعاء 27/يناير/2021 - 08:32 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 27 يناير 2021، جاء ذلك خلال بيان نشرته "الهيئة" على صفحتها على "فيسبوك".

طقس الأربعاء نهارًا:

- طقس مائل للدفءعلى القاهرة والوجه البحري، والرياح نشطة.
- طقس معتدل على السواحل الغربية، مائل للدفء على السواحل الشرقية، والرياح نشطة.
- طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح نشطة.
- طقس دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

طقس الأربعاء ليلًا:
- طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري.
- طقس شديد البرودة على السواحل الشمالية.
- طقس بارد على جنوب سيناء.
- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.
- صقيع على المزورعات في وسط سيناء.

الظواهر الطبيعية:
- أمطار خفيفة (40% تقريبًا) على مناطق من (البحيرة- كفر الشيخ- دمياط- بورسعيد) على فترات متقطعة.
- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من (السلوم- مطروح- الإسكندرية- رشيد- بلطيم).
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الوصف الفني لخرائط الطقس:
- تتأثر البلاد بوجود منخفض جوي على شمال البلاد على سطح الأرض، ويتزامن معه وجود امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.
عودة التقلبات.. ننشر خريطة سقوط الأمطار اليوم
عودة التقلبات.. ننشر خريطة سقوط الأمطار اليوم

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