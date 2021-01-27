عودة التقلبات.. ننشر خريطة سقوط الأمطار اليوم

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 27 يناير 2021، جاء ذلك خلال بيان نشرته "الهيئة" على صفحتها على "فيسبوك".



طقس الأربعاء نهارًا:



- طقس مائل للدفءعلى القاهرة والوجه البحري، والرياح نشطة.

- طقس معتدل على السواحل الغربية، مائل للدفء على السواحل الشرقية، والرياح نشطة.

- طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح نشطة.

- طقس دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.



طقس الأربعاء ليلًا:

- طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري.

- طقس شديد البرودة على السواحل الشمالية.

- طقس بارد على جنوب سيناء.

- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

- صقيع على المزورعات في وسط سيناء.



الظواهر الطبيعية:

- أمطار خفيفة (40% تقريبًا) على مناطق من (البحيرة- كفر الشيخ- دمياط- بورسعيد) على فترات متقطعة.

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من (السلوم- مطروح- الإسكندرية- رشيد- بلطيم).

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.



الوصف الفني لخرائط الطقس:

- تتأثر البلاد بوجود منخفض جوي على شمال البلاد على سطح الأرض، ويتزامن معه وجود امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

