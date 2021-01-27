أستاذ مناعة يفجر مفاجأة: أعراض كورونا قد تستمرلـ6 شهور (فيديو)

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قال الدكتور عبدالهادي مصباح، أستاذ المناعة، إن هناك أعراض تسمى بمتلازمة ما بعد كورونا، وهذا الأمر مسجل، وليس له علاقة بشدة أعراض الإصابة من عدمه.



وتابع "مصباح"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الثلاثاء: "ممكن بعض أعراض كورونا تستمر حتى 6 أشهر، مثل الإحساس بالتعب مع أقل مجهود، أو صعوبة في التنفس، أو آلام في الجسم كله، أو فقدان حاسة التذوق لفترة طويلة أو اضطراب النوم".



ولفت أستاذ المناعة، إلى أن الأثار السلبية لكورونا قد تكون في القلب أو الجهاز الهضمي، مشيرًا إلى أن أكثر الفئات عرضة لأعراض متلازمة ما بعد كورونا هم كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة.

