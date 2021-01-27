"الزملوط": القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بمحافظة الوادي الجديد (فيديو)

قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إن المحافظة تشهد نهضة عمرانية كبيرة، مشيرا إلى أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بمحافظة الوادي الجديد.





وأضاف "الزملوط"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد" اليوم الثلاثاء، أنه ناقش خلال اجتماع موسع خطط تطوير مركز الفرافرة مع القيادات المختلفة، مشيرا إلى أن أعمال تطوير القرى تشمل كل البنية التحتية.





وأشار محافظ الوادي الجديد، إلى أن من المقرر تطوير 25 قرية بمركز الفرافرة ضمن مبادرة "حياة كريمة" من خلال إنشاء شبكات مياه وصرف صحي وبناء مدارس بتكلفة مبدئية لا تقل عن 2 مليار جنيه.



