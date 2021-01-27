اليوم عرض "يوميات ماسح أحذية" و"عبد داغر" بساقية الصاوي

الأربعاء 27/يناير/2021 - 12:58 ص
بوابة الفجر
يارا أحمد

تختتم اليوم الاربعاء الموافق ٢٧ يناير الفعاليات السينمائية التي قام بتنظيمها كل من المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست "محمد الباسوسى" بالتعاون مع ساقية الصاوي برئاسة "محمد الصاوي" و ذلك في تمام السابعة مساءا.

ويعرض خلال الفعالية كل من فيلم يوميات ماسح أحذية" و"عبد داغر" للمخرج "وحيد مخيمر" و عقب عرض الأفلام تقام ندوة تديرها الناقدة السينمائية" شاهندة محمد علي".

يذكر أن الفعاليات أقيمت علي مدار شهر كامل من عروض لأفلام المركز القومي للسينما و قد تم خلالها عرض مجموعة من الأفلام  إنتاج المركز القومي للسينما، والدعوه عامه للجمهور ومحبي السينما لحضور الفعاليات اليوم والتي تقام مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية للحفاظ علي أقصي درجات الأمن و السلامة الممكنة لكل الحضور.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

يوميات فعاليات سينما ساقية الصاوى الاجراءات الاحترازيه

أخبار تهمك

عاجل.. انخفاض جديد في إصابات كورونا و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ 35 دقيقة

الزمالك يفاوض بديل مصطفي محمد

منذ حوالي 4 ساعات

بالفيديو| رمضان صبحي يرفض مصافحة لاعبي الأهلي وأحمد فتحي يعانق الجميع قبل مباراة بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يحسم موقفه من رحيل نجم الأهلي

منذ ساعة و 7 دقيقة

تفاصيل مفاوضات الأهلي لضم ثالث صفقاته الشتوية

منذ حوالي 7 ساعات

كواليس قتل سائق على يد أردني الجنسية بعد وصلة مزاح داخل فيلا بالحي الراقي

منذ ساعة الا ربع

التعادل السلبي يحسم موقعة بيراميدز الأهلي في الدوري

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يعلن تفاصيل إصابة محمد هاني

منذ ساعتين و 52 دقيقة

شرط الزمالك لرحيل مصطفي محمد إلى جالطا سراي

منذ أقل من ساعتين

موعد مباراة الأهلي والدحيل القطري في مونديال الأندية

منذ 41 دقيقة

كلام نهائي.. تعرف على مصير امتحانات الفصل الدراسي الأول

منذ حوالي 14 ساعة

الأرصاد تكشف حقيقة سقوط أمطار غزيرة خلال الـ72 ساعة القادمة (فيديو)

منذ أقل من ساعة

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة بيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

البنك المركزي يزف بشري سارة للشباب من سن 16 إلى 21 عاما

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل .. البنك المركزي يصدر توضيحات جديدة للبنوك بشأن رقم الـ"IBAN"

منذ حوالي 11 ساعة

باتشيكو يُطالب الزمالك بضم نجم المقاولون العرب

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

الإثنين.. "القومي للسينما" يفتتح أولى فعاليات نادي"المجتمع المصري في السينما" بفيلم المومياء

الاثنين.. المركز القومي للسينما يستأنف فعاليات نادي سينما المرأة

نادي سينما المرأة يحتفل بالذكرى ال ١٠٩ لميلاد الأديب الكبير نجيب محفوظ

صور.. فعاليات نادي سينما الشباب بالاسكندرية

الإثنين عرض " تستاهل با قلبي" بنادي سينما المرأة

القومي للسينما ينفرد بالعرض العام الأول لفيلم "فيروس"

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:35 ص

عاجل.. انخفاض جديد في إصابات كورونا و"الصحة" تكشف التفاصيل

البنك المركزي يزف بشري سارة للشباب من سن 16 إلى 21 عاما

10:14 م

باتشيكو يُطالب الزمالك بضم نجم المقاولون العرب

10:12 م

كواليس قتل سائق على يد أردني الجنسية بعد وصلة مزاح داخل فيلا بالحي الراقي

12:24 ص

الأرصاد تكشف حقيقة سقوط أمطار غزيرة خلال الـ72 ساعة القادمة (فيديو)

12:20 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات