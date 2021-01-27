اليوم عرض "يوميات ماسح أحذية" و"عبد داغر" بساقية الصاوي
الأربعاء 27/يناير/2021 - 12:58 ص
يارا أحمد
تختتم اليوم الاربعاء الموافق ٢٧ يناير الفعاليات السينمائية التي قام بتنظيمها كل من المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست "محمد الباسوسى" بالتعاون مع ساقية الصاوي برئاسة "محمد الصاوي" و ذلك في تمام السابعة مساءا.
ويعرض خلال الفعالية كل من فيلم يوميات ماسح أحذية" و"عبد داغر" للمخرج "وحيد مخيمر" و عقب عرض الأفلام تقام ندوة تديرها الناقدة السينمائية" شاهندة محمد علي".
يذكر أن الفعاليات أقيمت علي مدار شهر كامل من عروض لأفلام المركز القومي للسينما و قد تم خلالها عرض مجموعة من الأفلام إنتاج المركز القومي للسينما، والدعوه عامه للجمهور ومحبي السينما لحضور الفعاليات اليوم والتي تقام مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية للحفاظ علي أقصي درجات الأمن و السلامة الممكنة لكل الحضور.
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