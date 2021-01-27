"عبدالرحمن شقير" لـ"الفجر": لم أتقاض جنيها من أي مريض

الأربعاء 27/يناير/2021 - 07:10 ص
أحمد عبدالرحمن شقير
أحمد عبدالرحمن شقير
محمد كشك
قال الدكتور أحمد عبدالرحمن شقير، أستاذ الكلى والمسالك البولية بجامعة المنصورة، إنه لم يتقاضَ جنيهًا واحدًا من مريض طوال سنوات عمله، ولم يفتح عيادة خاصة، ولا يبحث عن المال، موضحا: "أنا أعمل من أجل العلم والمريض".

وأشار "شقير " إلى أنه ولد في قرية البدرشين بمحافظة الجيزة وقضى طفولته بالبدرشين ثم انتقل إلى محافظة أسيوط لظروف عمل والده منذ الصف الثالث الابتدائي حتى الصف الثاني الثانوي، ثم انتقل مرة أخرى إلى مدينة المنصورة بداية من الصف الثالث الثانوي، والتحق بكلية الطب وكان من أوائل الدفعة عام 1980، لافتا إلى أن مثله الأعلى منذ تعليمه، هو الدكتور محمد غنيم، رائد زراعة الكلى.

وأوضح "شقير" في تصريح خاص لـ"الفجر"، أنه حصل على جميع جوائز الدولة ما عدا "جائزة النيل".

ويعتبر " شقير" من أفضل 500 طبيب على مستوى العالم، حيث ورد اسمه مؤخرًا، ضمن قائمة تضم أفضل علماء العالم أعدها أساتذة من جامعة ستانفورد الأمريكية.

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