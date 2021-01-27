أحمد موسى يكشف موعد الانتهاء من القطار السريع

الأربعاء 27/يناير/2021 - 08:31 ص
بوابة الفجر
داليا الحسين
أشاد الإعلامي أحمد موسى، بمشروع تطوير السكك الحديدية، مشيرا إلى أن القطار السريع الذي كان حلما للمصريين سوف يتم الانتهاء منه خلال عامين بواسطة شركة سيمنز الألمانية.

ورفض موسى خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد،" كلام "الهبيدة" الذين أدعوا أن تكلفة القطار السريع 23 مليار دولار بطول 400 كيلو متر، موضحا أن الحقيقة أكثر من ألفى كيلو متر بـ 23 مليار دولار.

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن القطار السريع سوف يقتصر زمن الرحلة من القاهرة إلى أسوان من 12 ساعة إلى 4 ساعات فقط.
ولفت إلى أن منظومة السكة الحديد كانت متهالكة، حيث إنه كان يعاني عندما كان يستخدم القطار في السفر، حتى المعاناة كانت تمتد لحجز التذاكر وكان الطابور يمتد لـ 3 كيلو بينما الآن الحجز يتم من المنزل.

وأردف الإعلامي أحمد موسى، إلى أن كل شئ يتغير للأفضل ومن أجل خدمة الناس، مردفا: "الناس زمان كانت تاخد القطار من الورشة عشان تلاقي مكان".

وأضاف أن الناس هتسيب العربيات وتستخدم القطارات بعد عمليات التحديث التي شهدتها السكك الحديدة مؤخرًا، حيث إن المسافة بالقطار السريع إلى الفيوم في نصف ساعة.

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