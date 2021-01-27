غلق 70 محلا تجاريا والتحفظ على 50 شيشة ببني سويف

نجحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، برئاسة اللواء وليد البيلي، في غلق 70 محلا تجاريا تنوع ما بين محلات، ومطاعم، وكافيهات، ومقاهي، لمخالفتها قرارات الغلق، والتحفظ على 50 شيشة، وعدد من الطاولات والمقاعد البلاستيكية بعدد من المقاهي المخالفة.





وجرى أيضا فض سرادقين عزاء وفرح، وتحرير 210 محاضر لمواطنين لم يلتزموا بارتداء الكمامات.



