"فرصة لن تتكرر"...وزير الزراعة يزف خبرًا سارًا للمزارعين

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قالت السيد القصير، وزير الزراعة، إن البنك الزراعي أطلق مباردة لإسقاط كامل أصل الدين بالفوائد، حال كون الدين يقل عن25 الف جنيه، وفي حال تراوح الدين ما بين 25 الف جنيه لـ10 مليون، سيتم إسقاط 50% من قيمة أصل الدين، بالاضافة لكل الفوائد، في حال دفع 50% من أصل الدين



وتابع "القصير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الثلاثاء،: "عايز الناس تحس بما تقوم به الدولة، هنلغى كل القضايا المرفوعة وفقًا لهذه المبادرة، الناس تسارع وتبادر لان المبادرة دي مش هتتكرر تاني".



وأضاف أن الوزارة جعلت تمويل مشروعات البتلو بفائدة 5%، وهذا المشروع إستفاد منه 19 ألف مستفيد بـ220 الف رأس بـ3.2 مليار جنيه.



ولفت إلى أن مشروع البتلو ساعد على تقليل فجوة اللحوم بصورة كبيرة، مشيرًا إلى أن المنتجات الغذائية لم تشهد أي نقص او تغير في الاسعار رغم أزمة كورونا.

