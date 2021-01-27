"الأغلى في العالم"... لجنة مكافحة كورونا يفجر مفاجأة حول لقاح كورونا المتوفر في مصر

الأربعاء 27/يناير/2021 - 08:29 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن اللقاح المتواجد في مصر أغلى نوع لقاح على مستوى العالم، معقبًا: "اللقاح المتواجد في مصر ليس الأرخص زي ما بعض الناس فاكرة، مصر مش هتترك أي لقاح يثبت فاعليته إلا وهتجيبه".

وتابع "حسني"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "ON"، مساء الثلاثاء، أن بدأ التطعيم ضد فيروس كورونا يعتبر بداية الأمل للقضاء على هذا الوباء، معقبًا: "الوقاية خير من العلاج"

ولفت إلى أن سباق إنتاج لقاحات كورونا لم ينتهي بعد، واللقاحات المتوفرة حتى الآن تعطي نسب وقاية عالية تصل لـ86%، وبنسبة امن بنسبة تصل لـ99%.

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