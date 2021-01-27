تفاصيل الحصول على مساعدات أسر الشهداء والمصابين المدنيين

ت​صرف وزارة التضامن الاجتماعي، إعانة عاجلة أو معاش، أو إعانات تعويضية (عاجلة - آجلة) عن الخسائر في النفس، وتقديم خدمات الرعاية الاجتماعية اللاحقة المتمثلة في مساعدات في الحالات الملحة (مرض – تعليم – زواج – مصاريف جنازة – حالات ملحة) ومنح مالية للمستفيدين في (ذكرى العاشر من رمضان – عيد الأضحى المبارك – التفوق الدراسي في الشهادات العامة)، ولا بُد من إعالة المصاب إعالة كاملة للمستفيدين قبل وقوع الحادث للأخوة والأخوات.





ويأتي ذلك نتيجة العمليات الحربية وبسببهــا (انفجار الألغام).





وتستعرض " الفجر " في السطور التالية كافة التفاصيل حول الحصول على المساعدة من وزارة التضامن الاجتماعي:





- إذا كانت الإصابة بعجز جزئي لا تقل نسبته عن 50 %، يجوز أن يصرف للعائل وكل من أبناء أسرته نسبة من المعاش المذكور تقدر قيمته بنسبة العجز الجزئي إلي العجز الكلي.





- يوزع المعاش المقرر على المستحقين بالتساوي.





- تتدرج قيمة المعاش المستحق بموجب قوانين المعاشات الصادرة اعتبارًا من القانون رقم 44 1978.





- يشترط لاستحقاق كل فرد من أسرة المصاب أو المستشهد للمعاش ألا يكون له دخل خاص ثابت يعادل أو يزيد علي قيمة استحقاقه في المعاش، فإذا نقص هذا الدخل عما يستحقه صرف إليه الفرق.





- إذا توفر في أحد أفراد الأسرة شروط استحقاق أكثر من معاش فلا يجوز أن يصرف إلا المعاش الأكبر قيمة





إجراءات الحصول على المساعدة:

​يقدم طلب المعاش أو الإعانة التعويضية أو المساعدة الملحة أو المنحة على النموذج المعد لذلك مرفقًا به المستندات المؤيدة إلي وحدة الشئون الإجتماعية التابعة لها محل إقامته.





المستندات المطلوبة:

* بالنسبة للمعاشات او الإعانات التعويضية:

- صورة من محضر الشرطة المحرر عن الحادث معتمدة ومختومة.

- شهادة الوفاة في حالة الاستشهاد أو صورة طبق الأصل أو مستخرج رسمي.

-صورة من تقرير المستشفى التي نُقل إليها الشهيد أو المصاب.

- شهادة من القومسيون الطبي المحلي تثبت نوع العجز ونسبته في حالة الإصابة.

- شهادة معتمدة من خبير المفرقعات.

- صورة رسمية من قسيمه الزواج أو مستخرج رسمي منها.

- شهادة ميلاد الأبناء أو الأخوة المعالين وقت الحادث.

- صورة بطاقة الرقم القومي لمستحق صرف المعاش أو الإعانة.

- شهادة من القومسيون الطبي المحلي للمصاب المستحق للمعاش المصاب بعاهة تمنعة عن الكسب في حالة إذا زاد سنه عن السن المقرر لإسقاط المعاش.





بالنسبة للمساعدات الملحة: