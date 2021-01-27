السيتي يضرب وست بروميتش بخماسية ويخطف صدارة البريميرليج

الأربعاء 27/يناير/2021 - 12:59 ص
بوابة الفجر
وكالات

اعتلى فريق مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بشكل مؤقت، عقب فوزه الكبير على وست بروميتش 5 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء في الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز أرسنال على ساوثهامبتون 3 / 1، وويستهام على كريستال بالاس 3 / 2، وليدز يونايتد على نيوكاسل 2 / 1

 

وسجل أهداف مانشستر سيتي إلكاي جويندوجان (هدفين) في الدقيقتين 6 و30 وجواو كانسيلو في الدقيقة 22 ورياض محرز في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، ورحيم سترلينج في الدقيقة 57.

 

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 41 نقطة في صدارة الترتيب، بشكل مؤقت، وبفارق نقطة أمام مانشستر يونايتد، الذي يواجه شيفيلد يونايتد مساء اليوم الأربعاء في الجولة ذاتها.

 

وتوقف رصيد وست بروميتش عند 11 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

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