خبير يكشف مصدر التمويل الأساسي للجماعات الإرهابية بمنطقة الساحل الإفريقي

أكد البخاري محمد مؤمل، الخبير الأمني، أن مصدر التمويل الأساسي للجماعات الإرهابية بمنطقة الساحل الإفريقي عن طريق الفدية ومرتبط بتحرير الرهائن مقابل إطلاق سراحها.





وأضاف "مؤمل"، في حديثه لقناة "الغد"، أن مصدر التمويل الأساسي مرتبط بالجريمة المنظمة وكافة أنواعها الشاملة تهريب البضائع، والمخدرات كذلك تهريب البشر والتي تم وصفها بالإرهابية، موضحا أن اختطاف الرهائن تعد صناعة ارتبطت بالجريمة التي لها صبغة سياسة.





وأشار إلى أن اليوم في اختطاف الرهائن يتم طلب الفدية، والانتقال إلى جماعات أخرى ليست لها أغراض سياسة، موضحا أن الشخص الذي يدعم ويمول هذه الجماعات مرتبط بالجريمة المنظمة أي إن كان وضعه وهو ضالع في الجريمة وعمليات التهريب المختلفة، وممارسة عمليات في تلك الأعمال بعد ذلك التجارة لحسابهم الخاص.



