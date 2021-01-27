الأرصاد تكشف التقلبات الجوية في أحوال الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

الأربعاء 27/يناير/2021 - 08:28 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
أوضح محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك تقلبات جوية ونشاط للرياح خلال الـ 72 ساعة المقبلة، مشيرًا إلى أن هناك حالة خفيفة من عدم الاستقرار.

وأضاف "شاهين" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الثلاثاء إن هناك نشاط للرياح على أغلب الأنحاء ومحافظات الوجه البحري والقاهرة وهذا يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

وأضاف أن درجات الحرارة غدًا الأربعاء تصل إلى 22 درجة، مع استمرار نشاط الهواء واحتمالية تكون فرص سقوط أمطار على السواحل الشمالية وبعض مناطق متفرقة من الدلتا من خفيفة إلى متوسطة.

وأشار إلى أن درجات الحرارة يوم الخميس تشهد انخفاض خمس درجات من 22 إلى 17 درجة يوم الخميس مع استمرار نشاط الرياح وقلة أشعة الشمس مع استمرار فرص سقوط الأمطار خاصة مع نهاية يوم الخميس ومستمرة حتى الجمعة.

وأوضح مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، أن الرياح قد تكون مثير للأتربة في الأماكن الصحراوية أو الأماكن المكشوفة والمستمرة أيام الخميس والجمعة والسبت.

وأوضح أن هناك اضطراب في حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر والمتوسط، لافتًا إلى أن الأمطار لا ترتقي إلى الغزيرة وانعدام فرص تكون الشبورة مع حالة عدم الاستقرار واحتمالية تكونها اعتبارًا من يوم الأحد.

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