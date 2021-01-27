بهذه الطريقة.. أحمد العوضي يسترجع ذكرياته مع جمهوره

الأربعاء 27/يناير/2021 - 12:25 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي
نشر الفنان أحمد العوضي منشور جديد، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يمازح فيه جمهوره ويسترجع معهم فترة شبايه.


وكتب :"هو احنا ازاي كنا بنضحك ونكتب loooooooool كنا عساسيل اوي وعاملين اجانب "؛ حازت المنشور على الكثير من الاعجابات، وعلق الجمهور عليه بالكثير من الضحك.


ويشارك أحمد العوضي في مسلسل "اللي مالوش كبير" والذي من المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

"اللى مالوش كبير" تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكرى، بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، محمود حافظ، خالد الصاوى، دنيا عبد العزيز، أحمد عبد الله محمود، أحمد سعيد عبد الغنى، إيمان السيد، بدرية طلبة، عايدة رياض

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