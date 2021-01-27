موسيماني يحسم موقفه من رحيل نجم الأهلي

الأربعاء 27/يناير/2021 - 12:04 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
حسم الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موقفه من رحيل مروان محسن لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، في ظل وجود رغبة من جانب نادي الإسماعيلي في التعاقد مع اللاعب من أجل تدعيم الخط الهجومي للفريق خلال الفترة الحالية، من أجل الخروج من النتائج السلبية التي يحققها الفريق خلال الفترة الأخيرة.

وأكد موسيماني للجنة التخطيط بالنادي الأهلي، أن مسألة التفريط في خدمات مروان محسن مرفوضة بشكل نهائي، بعد رحيل أحمد ياسر ريان عن الفريق، منتقلا إلى نادي سيراميكا كليوباترا.

وأوضح أنه مقتنع بالامكانيات التي يمتلكها مروان محسن، ومسألة التفريط في خدماته مرفوضة في الوقت الحالي، خاصة وأن الفريق مازال أمامه العديد من البطولات هذا الموسم.

وتعادل النادي الاهلي مع بنظيره نادي بيراميدز سلبياً اليوم الثلاثاء، ضمن فعاليات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي إقيمت في السابعة والنصف من مساء اليوم على أرضية ملعب ستاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس.

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