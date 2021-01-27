نجل شقيق عبدالحليم حافظ: نسبه يمتد للرسول.. وجثته لم تتحلل

الأربعاء 27/يناير/2021 - 02:44 ص
عبدالحليم حافظ
عبدالحليم حافظ
شيماء حسن
كشف محمد شبانة، نجل شقيق عبد الحليم حافظ، حقيقة نسب العندليب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم.

وقال "شبانة" في لقائه عبر تطبيق "زووم" مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي، إن عمه العندليب يمتد إلى نسل الرسول محمد صلى الله عليه وسلم عن طريق سيدنا الحسين وسيدنا علي.

وأضاف: "عمي كان يعلم بنسبه ولكنه لم يكن يتحدث كثيرًا عن هذا، وعام 2007 أخبرنا الترابية في المدافن التي بها عمي بأن البساتين كلها غرقانة ولما ذهبنا في الذكرى الثلاثين وروحنا نطمن على المدافن فتحنا وشوفته زي ما كنت بشوفه وأنا صغير وكانت جثته لم تتحلل".

وتابع: "بعض علماء الجيولوجيا قالوا أن الصخور في هذه المنطقة حالت دون وصول المياه إلى الجثامين كلها، ودي كانت من عند ربنا ولم أفكر كثيرًا في تفسير ديني أو بيولوجي لهذه الظاهرة وحكيتها لأنها حاجة حلوة حبيت أشارك الناس بها خاصة أن عمي مات مبطون ودي صفة من صفات الشهادة".

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