عاجل| بعد القبض على طبيب الأسنان.. أول تصريح من محامي فنانين تعرضا للتحرش

قال الدكتور حسن أبوالعينين، المحامي بالنقض، ومقدم البلاغ ضد طبيب الأسنان المشهور "باسم سمير" عقب القبض عليه اليوم في واقعة التحرش بالفنان عباس أبوالحسن، وتميم يونس وآخرين، أنه يشكر الجهات الأمنية لسرعة ضبطه، ويتقدم بالشكر للنائب العام حمادة الصاوي لسرعة استجابته في مثل تلك الجرائم.





وأضاف "أبوالعينين" في تصريح خاص إلى "الفجر"، أنه موكلًا عن أربعة أشخاص، ومن بينهم الفنانين "عباس أبوالحسن، وتميم يونس" وأثنين آخرين من خارج الوسط الفني، كانوا اتهموا الطبيب المشهور بالتحرش داخل عيادته الخاصة بالأسنان، وكان قدم في وقت سابق الأدلة التي تثبت واقعة التحرش.





وأضاف المحامي، أنه يدين التحرش، وأنها تعد ظاهرة سيئة للمجتمع المصري، ترفضها كافة الأديان السماوية.





واختتم المحامي، تصريحه قائلا إن القبض على الطبيب تُعد أحلى هدية من الأجهزة الأمنية في عيد الشرطة.





وتباشر النيابة العامة، بشمال الجيزة التحقيق مع الطبيب الشهير ويدعى "باسم.س" في واقعة التحرش بالرجال داخل عيادته الخاصة بالأسنان، وكان من ضمن ضحاياه، الممثل عباس أبو الحسن، وتميم يونس وآخر.





وأفادت مصادر بالنيابة، أن الجهات الأمنية أعدت له في الشهور السابقة عده كمائن لضبطه.





القبض على الطبيب

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، قد تمكنت من ضبط طبيب الأسنان المتهم بالتحرش بالمرضي داخل عيادته الكائنة بدائرة قسم شرطة الدقي؛ وجاء ذلك تنفيذا لقرار النيابة العامة بسرعة ضبط وإحضار المتهم المشار إليه بعد تلقي عدة بلاغات امام النيابة العامة أحد تلك البلاغات تتهم ذلك الطبيب بالتحرش بالمرضي؛ وكان من ضمن البلاغات بلاغ من الممثل عباس أبو الحسن،والفنان تميم يونس وآخر، تقدموا ببلاغ رسمي للنائب العام ضده





وأمرت النيابة العامة بالجية في وقت سابق، بسرعة ضبط وإحضار طبيب أسنان المتهم بالتحرش بالمرضي داخل عيادته الكائنة بدائرة قسم شرطة الدقي؛ بعد تلقيها عدة بلاغات أحدهم بلاغ من الممثل عباس ابو الحسن؛ ولتنفيذ قرار النيابة قام ضباط مباحث الدقي بإعداد كمين أمني أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم؛ وجاري عرضه على النيابة العامة.





وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.





الفنان عباس يكشف كواليس التحرش

وكتب الفنان "أبو الحسن" على حسابه الشخصي بموقع "فيس بوك”: "تم اليوم التقدم ببلاغ رسمي إلى النيابة العامة وسيادة معالي المستشار النائب العام عن طريق المحامي الأستاذ حسن أبو العنين، وكيلا عن عباس أبو الحسن عباس محمد، وتميم حافظ أحمد يونس، وآخرين ضد المتحرش الجنسي المتسلسل "ب.س" طبيب أسنان، وذلك عن وقائع التحرش الجنسي.





الفنان تيم يكشف واقعة التحرش

وقال "يونس"، في فيديو له عبر حسابه الشخصي على موقع الفيديوهات والصور "انستجرام"، إن الواقعة حدثت وعمره 22 عاما، أثناء فترة الخطوبة، حيث ذهب لأحد أطباء الأسنان لخلع ضرس، لكنه أصيب بنزيف وأخذ يبحث عن طبيب آخر ليجري له عملية في الوقت الذي أغلق الطبيب الذي كسر له الضرس، هاتفه المحمول.





وعن واقعة التحرش، أكد تميم أنه ذهب للطبيب برفقة خطيبته والتي انتظرت في الخارج لافتًا أن الطبيب سأله أسئلة غريبة وجنسية، كما طلب منه أن يعطيه حقنة في العضل وشد بنطاله وأمسك بعضوه الذكري على حد تعبيره.



