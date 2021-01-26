الإنتر يخطف فوزا مثيرا من ميلان 2-1 ويتأهل لنصف نهائي كأس إيطاليا

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 11:59 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

نجح إنتر ميلان في تحقيق فوزا قاتلا على ميلان المنقوصفي ربع نهائي كأس إيطاليا، بعدما تغلب عليه بهدفين مقابل هدف ليتأهل لنصف نهائي البطولة.

 

تقدم إبراهيموفيتش لميلان عند نهاية الشوط الأول، وعادل لوكاكو النتيجة في الدقيقة 71 من ركلة جزاء قبل أن ينجح إريكسن البديل في ترجيح كفة فريق أنتونيو كونتي بهدف جميل من ضربة حرة مباشرة.

 

وعند الدقيقة 31 استلم إبراهيموفيتش كرة طائشة على حدود المنطقة بشكلٍ رائع وسددها بيمناه قوية لتحتضن شباك الحارس هاندانوفيتش.

 

ازدادت إثارة المباراة والتوتر في الشوط الثاني وتم طرد زلاتان إبراهيموفيتش نجم الروسونيري عند الدقيقة 58 بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية ليُكمل فريق المدرب بيولي المباراة ناقصاً.

 

ثم تعادل الإنتر عبر روميلو لوكاكو في الدقيقة 71 من ضربة جزاء حصل عليها نيكولو باريلا، قبل أن يرجح البديل كريستيان إريكسن كفة النيراتزوري بركلة حرة مباشرة رائعة سكنت شباك حارس ميلان لُيعلن تقدم أفاعي ميلانو لنصف نهائي كأس إيطاليا.

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