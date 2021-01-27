نشرة حوادث "الفجر".. القبض على طبيب الأسنان المتهم بالتحرش بالرجال

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من يوم الثلاثاء، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:





تباشر النيابة العامة، بشمال الجيزة، التحقيق مع الطبيب الشهير ويدعى "باسم. س" في واقعة التحرش بالرجال داخل عيادته الخاصة بالأسنان، وكان من ضمن ضحاياه، الممثل عباس أبو الحسن، وتميم يونس وآخر.





نجحت أجهزة الأمن بالجيزة في القبض على طبيب أسنان شهير متهم التحرش بالرجال وأمكن الإيقاع به بحي الدقي وسط المحافظة، بعد رحلة هروب طويلة.





تفاصيل وملابسات جديدة كشفتها التحقيقات حول واقعة تعذيب طفلة عمرها 3 سنوات على يد زوجة والدها بمساكن عثمان بمدينة 6 أكتوبر إذ تبين أن الطفلة "نورا"، ولدت داخل أحد السجون عام 2017 أثناء تنفيذ والديها عقوبة بالسجن في قضية سرقة.



