نشرة حوادث "الفجر".. القبض على طبيب الأسنان المتهم بالتحرش بالرجال
الأربعاء 27/يناير/2021 - 12:52 ص
هدير حمزة
شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من يوم الثلاثاء، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:
تباشر النيابة العامة، بشمال الجيزة، التحقيق مع الطبيب الشهير ويدعى "باسم. س" في واقعة التحرش بالرجال داخل عيادته الخاصة بالأسنان، وكان من ضمن ضحاياه، الممثل عباس أبو الحسن، وتميم يونس وآخر.
نجحت أجهزة الأمن بالجيزة في القبض على طبيب أسنان شهير متهم التحرش بالرجال وأمكن الإيقاع به بحي الدقي وسط المحافظة، بعد رحلة هروب طويلة.
تفاصيل وملابسات جديدة كشفتها التحقيقات حول واقعة تعذيب طفلة عمرها 3 سنوات على يد زوجة والدها بمساكن عثمان بمدينة 6 أكتوبر إذ تبين أن الطفلة "نورا"، ولدت داخل أحد السجون عام 2017 أثناء تنفيذ والديها عقوبة بالسجن في قضية سرقة.
صرح الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا بأن الطعن بالنقض المقيد برقم 5250 لسنة 72ق والمقدم منه بصفته وكيلًا عن الفنانة الكبيرة شريهان أحمد عبد الفتاح قد صدر حكم بقبوله اليوم وإحالته لنظره أمام محكمة القضاء الإداري.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا