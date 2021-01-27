محافظ البحر الأحمر: افتتحنا مشروعات بتكلفة 400 مليون جنيه (فيديو)

الأربعاء 27/يناير/2021 - 03:22 ص
اللواء عمرو حنفي
اللواء عمرو حنفي
أمنية فوزي
قال عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إنه افتتح عددًا من المشروعات التنموية في سفاجا والقصير ومرسى علم وحلايب وشلاتين بتكلفة 400 مليون جنيه.

وأوضح "حنفي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أنهم افتتحوا مساكن بديلة للعشوائيات في مدينة سفاجا.

وأضاف محافظ البحر الأحمر، أنهم افتتحوا 62 وحدة إسكان بدوي في شلاتين، وافتتحوا عمارات الشباب في مرسى علم.

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