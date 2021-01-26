عاجل.. 'الصحفيين': إجراء انتخابات التجديد النصفي في موعدها برغم كورونا
الثلاثاء 26/يناير/2021 - 11:45 م
ميسون أبو الحسن
قال جمال عبدالرحيم وكيل أول نقابة الصحفيين، إن مجلس النقابة قرر انعقاد انتخابات التجديد النصفي في موعدها، في الجمعة الأولى من مارس المقبل.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الفجـر"، أن المجلس سيعقد اجتماعًا يوم الأربعاء 10 فبراير لوضح الجدول الزمني للانتخابات، مؤكدًا أنه سيخاطب وزارة الصحة، لإفادته بكيفية عقد الانتخابات في ظل جائحة كورونا، وتطبيق الإجراءات الاحترازية بمبنى النقابة، وسط حضور آلاف الزملاء أعضاء الجمعية العمومية، وذلك بناءً على فتوى مجلس الدولة التي طلبها المجلس.
وكان قد صرح ضياء رشوان نقيب الصحفيين، بأنه تلقى من المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، ردًا على طلب مجلس النقابة المرسل له، لاستطلاع رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، عما إذا كان من الواجب قانونًا عقد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين في الموعد المقرر لها (الجمعة الموافق 2021/3/5)، في ظل الظروف الحالية لجائحة كورونا.
وأوضح النقيب في بيان سابق، أن الخطاب قد خلص إلى أن ما يتعلق بالظروف الصحية المصاحبة لعقد الجمعية العمومية للنقابة، ليس من المسائل القانونية التي تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإبداء الرأي فيها، وإنما تعد من المسائل الفنية التي تستقل بتقديرها الجهات المعنية بالشئون الصحية كوزارة الصحة
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