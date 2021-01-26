عاجل.. 'الصحفيين': إجراء انتخابات التجديد النصفي في موعدها برغم كورونا

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 11:45 م
نقابة الصحفيين - أرشيفية
نقابة الصحفيين - أرشيفية
ميسون أبو الحسن
قال جمال عبدالرحيم وكيل أول نقابة الصحفيين، إن مجلس النقابة قرر انعقاد انتخابات التجديد النصفي في موعدها، في الجمعة الأولى من مارس المقبل.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الفجـر"، أن المجلس سيعقد اجتماعًا يوم الأربعاء 10 فبراير لوضح الجدول الزمني للانتخابات، مؤكدًا أنه سيخاطب وزارة الصحة، لإفادته بكيفية عقد الانتخابات في ظل جائحة كورونا، وتطبيق الإجراءات الاحترازية بمبنى النقابة، وسط حضور آلاف الزملاء أعضاء الجمعية العمومية، وذلك بناءً على فتوى مجلس الدولة التي طلبها المجلس.

وكان قد صرح ضياء رشوان نقيب الصحفيين، بأنه تلقى من المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، ردًا على طلب مجلس النقابة المرسل له، لاستطلاع رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، عما إذا كان من الواجب قانونًا عقد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين في الموعد المقرر لها (الجمعة الموافق 2021/3/5)، في ظل الظروف الحالية لجائحة كورونا.

وأوضح النقيب في بيان سابق، أن الخطاب قد خلص إلى أن ما يتعلق بالظروف الصحية المصاحبة لعقد الجمعية العمومية للنقابة، ليس من المسائل القانونية التي تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإبداء الرأي فيها، وإنما تعد من المسائل الفنية التي تستقل بتقديرها الجهات المعنية بالشئون الصحية كوزارة الصحة

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نقابة الصحفيين انتخابات نقابة الصحفيين الفجر الاجراءات الاحترازيه

أخبار تهمك

باتشيكو يُطالب الزمالك بضم نجم المقاولون العرب

منذ أقل من ساعتين

شرط الزمالك لرحيل مصطفي محمد إلى جالطا سراي

منذ 37 دقيقة

عاجل.. الأهلي يعلن تفاصيل إصابة محمد هاني

منذ أقل من ساعتين

مدرب بيراميدز: المنافسة ما تزال قائمة.. وهذه رسالتي لإكرامي

منذ ساعة و 12 دقيقة

التعادل السلبي يحسم موقعة بيراميدز الأهلي في الدوري

منذ ساعتين و 38 دقيقة

الزمالك يفاوض بديل مصطفي محمد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. القبض على طبيب الأسنان المتهم بالتحرش بالرجال

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل .. البنك المركزي يصدر توضيحات جديدة للبنوك بشأن رقم الـ"IBAN"

منذ حوالي 10 ساعات

كلام نهائي.. تعرف على مصير امتحانات الفصل الدراسي الأول

منذ حوالي 13 ساعة

تفاصيل مفاوضات الأهلي لضم ثالث صفقاته الشتوية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

البنك المركزي يزف بشري سارة للشباب من سن 16 إلى 21 عاما

منذ أقل من ساعتين

عاجل- أول قرار من موسيماني عقب تعادل الأهلي أمام بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

بالفيديو| رمضان صبحي يرفض مصافحة لاعبي الأهلي وأحمد فتحي يعانق الجميع قبل مباراة بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

قرار نهائي.. موسيماني يحسم مصير مروان محسن

منذ حوالي 8 ساعات

كريم بنزيما يحدد وجهته المقبلة

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:14 م

البنك المركزي يزف بشري سارة للشباب من سن 16 إلى 21 عاما

باتشيكو يُطالب الزمالك بضم نجم المقاولون العرب

10:12 م

شرط الزمالك لرحيل مصطفي محمد إلى جالطا سراي

11:29 م

عاجل.. الأهلي يعلن تفاصيل إصابة محمد هاني

10:19 م

الزمالك يفاوض بديل مصطفي محمد

09:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات