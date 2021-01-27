أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 27-1-2021

الأربعاء 27/يناير/2021 - 12:17 ص
بوابة الفجر

استقرت أسعار الذهب فى بداية التعاملات اليوم الأربعاء، بعد أن شهدت تذبذب في تعاملات أمس بضغط من تحرك الأسعار بالبورصة الدولية للمعدن الأصفر.
 


سعر الذهب في مصر:

سجل   سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم 811 جنيهًا ، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 695 جنيهًا، وعيار 24 إلى 927 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6488 جنيه.

 
أسعار الذهب العالمية :

واصلت أسعار الذهب  التراجع بنهاية  تعاملات اليوم الثلاثاء،  للجلسة الرابعة على التوالي مع صعود الأسهم وبعد بيانات اقتصادية.

ويأتي هبوط المعدن الأصفر مع ارتفاع أسواق الأسهم، مدعومة بنتائج أعمال قوية للشركات، لكنه تراجع الدولار قلل من خسائر الذهب.

وكشفت بيانات اقتصادية عن ارتفاع ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات خلال الشهر الجاري، كما قفزت أسعار المنازل الأمريكية بأكثر من 9ب المائة في نوفمبر/تشرين الثاني.

ومن المقرر أن يعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قراره بشأن معدل الفائدة غداً الأربعاء.

وعند التسوية، انخفض سعر العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير بنحو 0.2 بالمائة إلى 1850.9 دولار للأوقية.

وتراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.2 بالمائة إلى 1852.6 دولار للأوقية.


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