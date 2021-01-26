شرط الزمالك لرحيل مصطفي محمد إلى جالطا سراي

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 11:29 م
بوابة الفجر
محمد سامي
يريد نادي جالطا سراي التركي حسم التعاقد مع اللاعب مصطفى محمد، مهاجم نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقدم جالطا سراي عرض رسمي للحصول على خدمات مصطفى محمد، ولكن اشترط الزمالك قبل بدأ المفاوضات، ان يحصل على قيمة الصفقة كاش، وليس بالتقسيط.

وقامت إدارة نادي الزمالك بإرسال طلبها للنادي التركي، في ظل حاجته الى الأموال، من اجل التعاقد مع مهاجم بديل لمصطفى محمد، في حال نجحت المفاوضات لضمه.

وكان المهاجم الدولي الشاب قريب من الانتقال الى سانت اتيان الفرنسي خلال الأيام الماضية، ولكن تعثرت المفاوضات من الجانبين.

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