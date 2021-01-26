كأس ملك إسبانيا.. ليفانتي يهزم بلد الوليد ويتأهل لدور الثمانية

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 11:27 م
بوابة الفجر
تأهل فريق ليفانتي إلى دور الثمانية لكأس ملك إسبانيا لكرة القدم بفوزه على مضيفه بلد الوليد 4-2 اليوم الثلاثاء في دور الستة عشر.


وقلب ليفانتي تأخره بهدف أمام بلد الوليد إلى فوز برباعية.


وتقدم بلد الوليد بهدف حمل توقيع توني فيا سواريز في الدقيقة 13 لكن ليفانتي رد بثلاثة أهداف عن طريق إينيس بردهي وميكائيل مالسا وخورخي اندوخار مورينو في الدقائق 23 و45 و59.


وسجل شون ويسمان الهدف الثاني لبلد الوليد في الدقيقة 65، لكن خوسي لويس موراليس تكفل بتسجيل الهدف الرابع لليفانتي من ضربة جزاء في الدقيقة 80.

أخبار تهمك

عاجل .. البنك المركزي يصدر توضيحات جديدة للبنوك بشأن رقم الـ"IBAN"

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الأهلي يعلن تفاصيل إصابة محمد هاني

منذ ساعة و 25 دقيقة

قرار نهائي.. موسيماني يحسم مصير مروان محسن

منذ حوالي 7 ساعات

التعادل السلبي يحسم موقعة بيراميدز الأهلي في الدوري

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل.. ضربة موجعة في الأهلي قبل موقعة بيراميدز

منذ يوم

تفاصيل مفاوضات الأهلي لضم ثالث صفقاته الشتوية

منذ حوالي 6 ساعات

كريم بنزيما يحدد وجهته المقبلة

منذ ساعتين و 44 دقيقة

عاجل.. القبض على طبيب الأسنان المتهم بالتحرش بالرجال

منذ حوالي 4 ساعات

البنك المركزي يزف بشري سارة للشباب من سن 16 إلى 21 عاما

منذ ساعة و نصف

باتشيكو يُطالب الزمالك بضم نجم المقاولون العرب

منذ ساعة و نصف

كلام نهائي.. تعرف على مصير امتحانات الفصل الدراسي الأول

منذ حوالي 13 ساعة

بالفيديو| رمضان صبحي يرفض مصافحة لاعبي الأهلي وأحمد فتحي يعانق الجميع قبل مباراة بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل- أول قرار من موسيماني عقب تعادل الأهلي أمام بيراميدز

منذ ساعة و نصف

مدرب بيراميدز: المنافسة ما تزال قائمة.. وهذه رسالتي لإكرامي

منذ أقل من ساعة

الزمالك يفاوض بديل مصطفي محمد

منذ ساعتين و 42 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:14 م

البنك المركزي يزف بشري سارة للشباب من سن 16 إلى 21 عاما

باتشيكو يُطالب الزمالك بضم نجم المقاولون العرب

10:12 م

عاجل.. الأهلي يعلن تفاصيل إصابة محمد هاني

10:19 م

الزمالك يفاوض بديل مصطفي محمد

09:02 م

التعادل السلبي يحسم موقعة بيراميدز الأهلي في الدوري

09:28 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات