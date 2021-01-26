كأس ملك إسبانيا.. ليفانتي يهزم بلد الوليد ويتأهل لدور الثمانية

تأهل فريق ليفانتي إلى دور الثمانية لكأس ملك إسبانيا لكرة القدم بفوزه على مضيفه بلد الوليد 4-2 اليوم الثلاثاء في دور الستة عشر.









وقلب ليفانتي تأخره بهدف أمام بلد الوليد إلى فوز برباعية.









وتقدم بلد الوليد بهدف حمل توقيع توني فيا سواريز في الدقيقة 13 لكن ليفانتي رد بثلاثة أهداف عن طريق إينيس بردهي وميكائيل مالسا وخورخي اندوخار مورينو في الدقائق 23 و45 و59.









وسجل شون ويسمان الهدف الثاني لبلد الوليد في الدقيقة 65، لكن خوسي لويس موراليس تكفل بتسجيل الهدف الرابع لليفانتي من ضربة جزاء في الدقيقة 80.