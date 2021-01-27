"الشباب والرياضة": واقعة وفاة لاعب ناشئ كانت على ملعب غير تابع للوزارة (فيديو)

الأربعاء 27/يناير/2021 - 02:02 ص
بوابة الفجر
مي مرسي


قال الدكتور محمد فوزى المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، إن الوزارة تتقدم بخالص العزاء لأسرة لاعب السكة الحديد المتوفى في احدى المباريات، ولكن القصة من البداية أن المباراة من دورى الناشئين 2004، والمباراة كانت على ملعب شركة "النحاس"، وهو لا يتبع وزارة الشباب والرياضة، وكانت بين السكة الحديد وبين أبناء قنا، وفاز السكة الحديد 4 مقابل لا شيء، وبين الشوطين، سجد اللاعب، سجدة شكر وتعب وتوجه للدكتور، ووفقا للتقرير الذى أعدته مديرية الشباب والرياضة يقول إنه أثناء الاستراحة سقط اللاعب محمد هانى وتم نقله بسيارة الإسعاف.

وأشار خلال برنامج "حديث القاهرة"، على القاهرة والناس، مع خيرى رمضان وكريمة عوض، إلى أن وزير الشباب والرياضة، قام بتشكيل لجنة للتحقيق في هذا الأمر.

وتابع، المباريات الدرجة الأولى والثانية والثالثة، يكون بها كافة التجهيزات الطبية، والاتحاد المصرى يؤكد على وجود كافة اللوازم الطبية، ويكون هناك رقابة من منطقة الاتحاد، ووزارة الشباب والرياضة من المديريات، والحكم رفع تقرير بالفعل، والمديرية رفعته للوزارة، وعدم وجود سيارة إسعاف غير موجود فى تقرير المراقب.

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