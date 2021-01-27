طبيب يكشف عن تفاصيل دواء جديد لعلاج فيروس كورونا

الأربعاء 27/يناير/2021 - 07:59 ص
أرشيفية
أرشيفية
شيماء حسن
قال أحمد جودة الجزار، عميد كلية الطب البشري ببنها الأسبق، إن علاج الإيفرمكتين أثبت فاعلية في علاج المصابين بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه كان ضمن التحديث الأخير للبروتوكول العلاجي لوزارة الصحة المصرية.

وأضاف "الجزار" في لقائه عبر تطبيق سكايب مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أن دواء الإيفرمكتين متوافر في الأسواق المصرية لعلاج الطفيليات والجرب والقمل في الإنسان، موضحًا أنه تم تسجيل البحث في لجنة الأخلاقيات والمنظمة الدولية التابعة للمعهد العالي في الولايات المتحدة.

وأشار عميد كلية الطب البشري ببنها الأسبق، إلى أنه تم إجراء التجارب حتى الآن ضمن 16 فريقًا بحثيًا من بينها طب بنها الذي قام بالتجربة على 400 مريض و200 مخالط وكانت نتيجة العلاج مبشرة في الحالات البسيطة والمتوسطة خلال أربع أيام متتالية ولم يحدث أي حالة وفاة، وكذلك كانت حالته مبشرة بنسبة 96% على الحالات الحرجة ووقع حالتي وفاة فقط.

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