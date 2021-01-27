طبيب يكشف عن تفاصيل دواء جديد لعلاج فيروس كورونا

قال أحمد جودة الجزار، عميد كلية الطب البشري ببنها الأسبق، إن علاج الإيفرمكتين أثبت فاعلية في علاج المصابين بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه كان ضمن التحديث الأخير للبروتوكول العلاجي لوزارة الصحة المصرية.





وأضاف "الجزار" في لقائه عبر تطبيق سكايب مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أن دواء الإيفرمكتين متوافر في الأسواق المصرية لعلاج الطفيليات والجرب والقمل في الإنسان، موضحًا أنه تم تسجيل البحث في لجنة الأخلاقيات والمنظمة الدولية التابعة للمعهد العالي في الولايات المتحدة.



