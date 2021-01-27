هل تستجيب الحيوانات لأدوية كورونا الخاصة بالبشر؟.. تاج الدين يجيب (فيديو)

الأربعاء 27/يناير/2021 - 04:46 ص
محمد عوض تاج الدين
محمد عوض تاج الدين
أمنية فوزي
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، تعليقا على إصابة بعض الحيوانات بفيروس كورونا، إن فيروس كورونا انتقل في الأساس من الحيوانات إلى البشر.

وعن استجابة الحيوانات لأدوية فيروس كورونا الخاصة بالبشر، أوضح "تاج الدين"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن الكثير من الأدوية البشرية تعالج الحيوانات والطيور والعكس صحيح.

وأضاف أن الغوريلا تشبه الإنسان في تكوينها، ولذلك من الممكن أن تستجيب لدواء كورونا الخاص بالإنسان.

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