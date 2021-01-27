الشركة المنتجة لـ"الأب الروحي" تعلن عن بدء تجهيزات الجزء الثالث منه

الأربعاء 27/يناير/2021 - 12:04 ص
بوابة الفجر
مي مرسي
طرحت الشركة المنتجة لمسلسل " الأب الروحي" بوستر للجزء الثالث من المسلسل ، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وأعلنت شركة الإنتاج عن تجهيزاتها للجزء الثاني قائلين: "بسم الله توكلنا علي الله يتم الان التجهيز للجزء الثالث من ملحمه الاب الروحي ".

يذكر أن الأب الروحي 2" من تأليف هاني سرحان، إخراج تامر حمزة، وبطولة أحمد عبدالعزيز، محمد عز، سوسن بدر، محمد محمود عبدالعزيز، إيهاب فهمي، ميريهان حسين، محمد عادل، كارولين عزمي، دنيا عبدالعزيز.

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