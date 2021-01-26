المقاصة يطالب بطاقم تحكيم دولي لمباراة الزمالك

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 11:21 م
بوابة الفجر
ولاء حسني
أصدر مجلس إدارة نادي المقاصة بيانا رسميا يطالب فيه اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة بتعيين طاقم حكام دولي لإدارة مباراة المقاصة والزمالك، المقررة اقامتها بعد غد الخميس ضمن الجولة العاشرة للدوري، وذلك نظرا لحالة اللغط والأزمات المثارة حول الأداء التحكيمي والتي فرضت نفسها مؤخرا.
ويؤكد مجلس إدارة نادي المقاصة على احترامه الكامل للتحكيم المصري وكافة أفراد منظومته، لكنه في الوقت ذاته يتمسك بتعيين طاقم تحكيم دولي من أصحاب الخبرات لإدارة مباراة المقاصة والزمالك بما يضمن عدم تأثر الحكم بأي ضغوط خارجية.
من جانبه أكد العميد سيد متولي مدير التعاقدات والمدير الرياضي بنادي المقاصة أن إدارة النادي لديها تخوف من حدوث أخطاء تحكيمية خاصة اذا كان الحكم ليس لديه خبرة دولية، بما يؤثر سلبا على مسيرة الفريق خاصة  وأن المقاصة ينافس على المربع الذهبي للدوري ، ويخشي خسارة اي نقاط تؤثر علي مسيرته.
وأضاف متولي أن شكاوى بعض الأندية من التحكيم قد تؤثر على قرارات بعض الحكام غير الدوليين وأصحاب الخبرات القليلة، لذلك يتمسك النادي بحقه في تعيين طاقم حكام دولي لإدارة مباراة الفريق أمام الزمالك، مشددا على احترام النادي للتحكيم المصري وكافة أفراد منظومته.

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