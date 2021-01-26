الفجر الفني يكشف كواليس مشاركة الطفل منذر محمد مهران في كليب "مصباح علاء الدين"

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 11:25 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
أعرب والد الطفل منذر محمد مهران شبيه محمد رمضان الذى ظهر فى كليب "مصباح علاء الدين"، عن سعادته الشديدة بردود أفعال الناس على أداء منذر فى الكليب.



وقال والد الطفل ل"الفجر الفني"، أنه لم يتوقع هذه الردود الإيجابية وسعيد بها جدا، مشيراً إلى أن منذر من صغره وهو يحلم بالتمثيل مع محمد رمضان ويحبه ويحب تقليده".


وتابع"لما قرر المخرج محمد سلامة أن يعطي الفرصة لمنذر فى كليب "مصباح علاء الدين"، متعبهوش خالص وخلصه فى 24 ساعة".


وعن كواليس الكليب بين منذر والنجم محمد رمضان، أشار أن محمد رمضان أعجب به بشكل كبير، معبراً عن ذلك قائلاً"محمد رمضان كان مبسوط بيه جداً وقاله أنت معجزة أنت شبهي أكتر من ابني".



يذكر أن الطفل منذر محمد مهران شارك من قبل فى عدد من الأعمال الدرامية ولكن بمشاهد صامتة وهى مسلسل "البرنس"، و"ليالينا"، كما أنه حاليا يشارك فى مسلسل "الحرامي"، ومسلسل "موسي".

أخبار تهمك

كريم بنزيما يحدد وجهته المقبلة

منذ ساعتين و 44 دقيقة

مدرب بيراميدز: المنافسة ما تزال قائمة.. وهذه رسالتي لإكرامي

منذ أقل من ساعة

باتشيكو يُطالب الزمالك بضم نجم المقاولون العرب

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الأهلي يعلن تفاصيل إصابة محمد هاني

منذ ساعة و 25 دقيقة

تفاصيل مفاوضات الأهلي لضم ثالث صفقاته الشتوية

منذ حوالي 6 ساعات

قرار نهائي.. موسيماني يحسم مصير مروان محسن

منذ حوالي 7 ساعات

التعادل السلبي يحسم موقعة بيراميدز الأهلي في الدوري

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل.. القبض على طبيب الأسنان المتهم بالتحرش بالرجال

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل .. البنك المركزي يصدر توضيحات جديدة للبنوك بشأن رقم الـ"IBAN"

منذ حوالي 9 ساعات

البنك المركزي يزف بشري سارة للشباب من سن 16 إلى 21 عاما

منذ ساعة و نصف

الزمالك يفاوض بديل مصطفي محمد

منذ ساعتين و 42 دقيقة

عاجل.. ضربة موجعة في الأهلي قبل موقعة بيراميدز

منذ يوم

كلام نهائي.. تعرف على مصير امتحانات الفصل الدراسي الأول

منذ حوالي 13 ساعة

بالفيديو| رمضان صبحي يرفض مصافحة لاعبي الأهلي وأحمد فتحي يعانق الجميع قبل مباراة بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل- أول قرار من موسيماني عقب تعادل الأهلي أمام بيراميدز

منذ ساعة و نصف

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:14 م

البنك المركزي يزف بشري سارة للشباب من سن 16 إلى 21 عاما

باتشيكو يُطالب الزمالك بضم نجم المقاولون العرب

10:12 م

عاجل.. الأهلي يعلن تفاصيل إصابة محمد هاني

10:19 م

الزمالك يفاوض بديل مصطفي محمد

09:02 م

التعادل السلبي يحسم موقعة بيراميدز الأهلي في الدوري

09:28 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات