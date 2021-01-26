دكرنس يواصل صفقاته الشتوية بضم لاعبا الحمام ومياه البحيرة

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 11:20 م
بوابة الفجر
هيثم حبيب


واصل نادى دكرنس الرياضى تدعيمات صفوفه بالإنتقالات الشتوية الحالية بعدما أعلن رسميا عن ضم مدافع الحمام على حسين ولاعب وسط مياه البحيرة مؤمن سمير.

مؤمن سمير لاعب مياه البحيرة من مواليد ٩٨ وهو أحد ناشئى سموحة وإنضم للفريق الأول بسموحة ثم إلى مياه البحيرة قبل أن ينتقل رسميا لدكرنس لمدة ثلاث مواسم ونصف.

ويعد اللاعب على حسين أحد الإضافات بمركز قلب الدفاع من أجل تدعيم الفريق وهو مواليد ٩٨ أيضا وأحد ناشئي الزمالك ومنتخب الشباب ولعب ضمن صفوف الإشماعيلى والرجاء وأخيرا الحمام قبل أن يكمل إنتقاله لدكرنس موسمين ونصف.

ويواصل الفريق الأول بنادى دكرنس إستعداداته للقاء الأوليمبى يوم الخميس المقبل بملعب الأوليمبى ضمن مباريات الجولة العاشرة بالمجموعة الثالثة ثم يلاقى بيلا بالدور التمهيدى الثالث بكأس مصر الإثنين المقبل بستاد كفرالشيخ.

أخبار تهمك

تفاصيل مفاوضات الأهلي لضم ثالث صفقاته الشتوية

منذ حوالي 6 ساعات

التعادل السلبي يحسم موقعة بيراميدز الأهلي في الدوري

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل- أول قرار من موسيماني عقب تعادل الأهلي أمام بيراميدز

منذ ساعة و نصف

بالفيديو| رمضان صبحي يرفض مصافحة لاعبي الأهلي وأحمد فتحي يعانق الجميع قبل مباراة بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

باتشيكو يُطالب الزمالك بضم نجم المقاولون العرب

منذ ساعة و نصف

الزمالك يفاوض بديل مصطفي محمد

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل.. ضربة موجعة في الأهلي قبل موقعة بيراميدز

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يعلن تفاصيل إصابة محمد هاني

منذ ساعة و 26 دقيقة

مدرب بيراميدز: المنافسة ما تزال قائمة.. وهذه رسالتي لإكرامي

منذ أقل من ساعة

عاجل .. البنك المركزي يصدر توضيحات جديدة للبنوك بشأن رقم الـ"IBAN"

منذ حوالي 10 ساعات

قرار نهائي.. موسيماني يحسم مصير مروان محسن

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. القبض على طبيب الأسنان المتهم بالتحرش بالرجال

منذ حوالي 4 ساعات

البنك المركزي يزف بشري سارة للشباب من سن 16 إلى 21 عاما

منذ ساعة و نصف

كريم بنزيما يحدد وجهته المقبلة

منذ ساعتين و 45 دقيقة

كلام نهائي.. تعرف على مصير امتحانات الفصل الدراسي الأول

منذ حوالي 13 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:14 م

البنك المركزي يزف بشري سارة للشباب من سن 16 إلى 21 عاما

باتشيكو يُطالب الزمالك بضم نجم المقاولون العرب

10:12 م

عاجل.. الأهلي يعلن تفاصيل إصابة محمد هاني

10:19 م

الزمالك يفاوض بديل مصطفي محمد

09:02 م

التعادل السلبي يحسم موقعة بيراميدز الأهلي في الدوري

09:28 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات