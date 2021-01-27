استمري في إرضاع طفلك.. نصائح للأمهات إذا أصبن بكورونا

في ظل استمرار الموجة الثانية من جائحة كورونا في مصر، عطفا على الموجة الأولى للجائحة العالمية، التي بدأت خلال شهر ديسمبر عام 2019 فى الصين، ثم انتشرت في مختلف دول العالم، مخلفة ملايين الضحايا، بين حالت إصابة ووفاة، تواصل الدولة المصرية مساعيها للسيطرة على الجائحة، ومنع انتقال العدوى من شخص لآخر، إلى جانب علاج المصابين بفيروس كورونا، وتوفير اللقاحات، التى بدأت العناصر الطبية في تلقيها.





ومع تحذيرات منظمة الصحة العالمية من أن يصبح فيروس كورونا مرضا جهازيا، تشتد الحاجة إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية التى سبق وأعلنتها وزارة الصحة والسكان، للوقاية من الفيروس، والحد من انتشاره بين المواطنين، وبالتالي تسهل عملية السيطرة عليه.





ومن بين التساؤلات التى تدور فى أذهان الأمهات المرضعات، ما يتعلق بتعاملهن مع أبنائهن فى حالة إصابتهن بفيروس كورونا، وما إذا كانت إصابتهن ستؤثر سلبا على الرضاعة، من خلال العزل، والامتناع عن إرضاع أطفالهن.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إجراءات عدة يجب أن تتخذها الأم المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، أثناء فترة الرضاعة الطبيعية، ترصدها " الفجر " فيما يلى من سطور:





قالت وزارة الصحة والسكان، إن المرأة المرضعة ينبغي عليها الاستمرار في إرضاع طفلها بشكل طبيعي، في ظل تفشى جائحة كورونا، مع اتباع الإجراءات الوقائية، والتي تشمل:





- الحرص على ارتداء الكمامة عند الاقتراب من الطفل، مع التخلص منها بشكل آمن بعد استخدامها.





- تنظيف اليدين باستمرار، من خلال غسلهما بالماء والصابون، أو فركهما بالكحول قبل ملامسة الطفل أو التعامل معه وإرضاعه.





- اتباع آداب العطس والسعال، من خلال تغطية الفم والأنف بثنى المرافق، أو بمنديل ورقي عند السعال أو العطس، والتخلص منه فورا في سلة المهملات.





- تنظيف وتطهير الأسطح التى تلمسها باستمرار.





إحصائيات كورونا في مصر

كانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت، الاثنين، خروج 504 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 127 ألفا، و1 حالة.





وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه تم تسجيل 669 حالة جديدة، ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى وفاة 53 حالة جديدة.





وذكر البيان أن إجمالى العدد الذى تم تسجيله فى مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الإثنين، هو 162 ألفا، و486 حالة، من ضمنهم 127 ألفا، و1 حالة تم شفاؤها، و9012 حالة وفاة.





إجراءات حكومية للحد من انتشار كورونا

وشددت الحكومة المصرية، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة الاستمرار فى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وفرض الغرامات على المخالفين، عن طريق تكثيف الحملات من قبل الجهات المعنية، إلى جانب تشديد العقوبات على مخالفى الإجراءات الاحترازية، ومن بين مظاهر ذلك تحصيل غرامات فورية من الممتنعين عن ارتداء الكمامة فى المصالح الحكومية، والأسواق، ووسائل النقل الجماعي، إلى جانب التشديد على استمرار إغلاق دور المناسبات، وحظر إقامة سرادقات العزاء، فضلا عن تجمعات الأفراح فى القاعات المغلقة، وفرض غرامات على المنشآت المخالفة.