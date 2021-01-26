وزير الزراعة يكشف موعد تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من الأسماك

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 11:27 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قالت السيد القصير، وزير الزراعة، إن مصر تنتج سنويًا 2 مليون طن من الأسماك بما يكفي 85% من الاستهلاك، وخلال عامين ستحقق مصر الاكتفاء الذاتي من الاسماك، وسنقوم بالتصدير.

وتابع "القصير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الثلاثاء، أن مصر تحتل المكانة الأولى على مستوى الشرق الأوسط في الاستزراع السمكي، والمكانة الثالثة عالميًا في انتاج أسمك البلطي، والمرتبة السادسة عالميًا في الاستزراع السمكي

ولفت إلى أن مصر تشهد تطورات كبيرة في مجال الاستزراع السمكي، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تنمية زريعة الأسماك بصورة كبيرة خلال الفترة الحالية، سواء زريعة السمك المالح او السمك الذي يعيش في المياه العذبة.

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وزارة الزراعة انتاج مصر من الاسماك الثروة السمكية الاكتفاء الذاتى

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