"التضامن" تكشف معلومات جديدة عن مبادرة قرى مصر (فيديو)

الأربعاء 27/يناير/2021 - 07:46 ص
أرشيفية
أرشيفية
داليا الحسين
قال الدكتور خالد عبدالفتاح، مدير مبادرة حياة كريمة بوزارة التضامن الاجتماعي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع بنفسه مبادرة تطوير قرى مصر، مشيرًا إلى توسيع نطاق الشراكة في المبادرة لتضم مؤسسات وجمعيات أهلية من القطاع الخاص ورجال الأعمال.

وأضاف "عبدالفتاح"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الثلاثاء، أن المبادرة تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في مستويات المعيشة والخدمات في أكثر من 4 آلاف قرية خلال 3 سنوات، لافتا إلى أن عمل المبادرة على مستوى المراكز، لتشمل عددًا من القرى.

وتابع مدير مبادرة حياة كريمة بوزارة التضامن الاجتماعي: "هناك محافظات حضارية لا تضم قرى ولهذا فهي لا تدخل في نطاق المبادرة كمحافظتي جنوب وشمال سيناء، لافتا إلى أن عدد المراكز المستهدفة يبلغ 180 مركزًا إداريًا".

وأوضح أن اللجنة القائمة على المبادرة تفرع منها أربعة لجان آخري الأولى معنية بالبنية التحتية والخدمات وتقوم عليها وزارة التنمية المحلية، الثانية لجنة التنمية الاقتصادية يرأسها جهاز تنمية المشروعات، والثالثة بقيادة وزارة التضامن الاجتماعي ومعنية بالتدخلات الاجتماعية، وأخيرًا لجنة المتابعة والمؤشرات تقوم عليها وزارة التخطيط.

ولفت إلى توجيه الاهتمام في المبادرة بقرى الوجه القبلي، والتي بلغ عدد القرى المستهدفة فيها إلى 32 مركزًا من 50 مركزًا الذي سيبدأ العمل فيها خلال المرحلة الأولى من المبادرة.

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