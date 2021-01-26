"الفجر" تكشف تفاصيل ضبط رئيس مدينة و2 موظفين في قنا أضروا بالمال العام

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 11:11 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
تكشف "الفجر" تفاصيل واقعة القاء القبض على رئيس مدينة أبوتشت، ورئيس قسم العقود والمشتريات بمركز دشنا، ومندوب القسم، بتهمة اضرار المال العام، والتي نفذتها مباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد.

وتمكنت الأجهزة الأمنية برئاسة اللواء عاصم الداهش، مساعد وزير الداخلية مدير الادارة العامة لمباحث الأموال العامة، والعميد صلاح أبو سحلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، والعقيد حسن الإمام، وكيل الإدارة العامة لمباحث الأموال بجنوب الصعيد، من ضبط ق.ا، وع.ع، وح.ذ، بتهمة اضرار المال العام.

وقال مصر أمني، لـ"الفجر"، إنه بناء على القرار الصادر بتشكيل لجنتين من إدارة المتابعة وتقيم الأداء بإشراف اللواء اشرف الداودي، محافظ قنا، بشأن فحص عملية توريد ادوات ومعدات في مدينة دشنا بقيمة 200 ألف جنيه.

وتابع المصدر، أنه تبين من تقرير اللجنة، أن المعدات والأدوات غير صالحة وغير جيدة وبسعر أعلى من السوق مما يعد إضرارًا بالمال العام، بقيمة 200 الف، والمشترك فيها كل من نائب رئيس مجلس المدينة السابق ق.ا، وع.ع، رئيس قسم العقود والمشتريات، وح.ذ، مندوب قسم العقود والمشتريات.

وأشار المصدر، الى أنه بفحص الملفات من مباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، تبين أن المتهمين قاموا باضرار المال العام، مما يتسبب في فساد، موضحًا أنه جار عرض المتهمين على النيابة للتحقيق في ما هو منسوب اليهم.
تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

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