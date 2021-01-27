بعد تأجيل محاكمته.. تفاصيل اعتداء طبيب على مريضة وهتك عرضها بالشرقية

بخطوات بطيئة خرجت "د. ش.إ" من منزلها تتكأ على يد والدتها للتوجه إلى عيادة خيرية بمدينة الزقازيق في محافظة الشرقية لتوقيع الكشف الطبي عليها بعد شعورها بألم في البطن.





بمجرد وصول الفتاة ووالدتها إلى العيادة ظنت أن معاناة آلامها قد أوشكت على الانتهاء بالحصول على الدواء إلا أنها فوجئت أثناء الكشف عليها بمعاناة أكبر بعد تعرضها لهتك عرضها على يد الطبيب الذي تمكنت من مقاومته والإبلاغ عنه.





وأفاد "ج. ا" رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية التابعة لها العيادة، بتقليه اتصالا هاتفي مفاده تواجد المجني عليها ووالدتها أمام العيادة في حالة انهيار تام بعد ما بدر من المتهم من أفعال، حيث سألها ورورت له ما حدث وقرر بأنه كان يتعين على الطبيب إحضار المساعدة له أثناء قيامه بإجراء السونار على المرضى من السيدات بغرفة الكشف.





تأجيل محاكمة المتهم

وقررت محكمة جنايات الزقازيق في جلستها مساء اليوم بتأجيل محاكمة طبيب متهم بهتك عرض مريضة أثناء توقيع الكشف الطبي عليها داخل عيادة خيرية بمدينة الزقازيق إلى جلسة 24 فبراير القادم.





صدر الحكم برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم وعضوية المستشاريين وليد محمد مهدي وعلاء سمير وسكرتارية خالد إسماعيل ويامن محمود.





تفاصيل الحادث

وتعود أحداث القضية رقم 14656 لسنة 2020 جنايات قسم ثان الزقازيق والمقيدة برقم 1000 لسنة 2020 حصر تحقيق المقيدة برقم 2771 لسنة 2020 كلي جنوب الزقازيق حيث تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد القبض على "أحمد. ح. ع. أ" 29 عامًا، طبيب بشري، ومقيم بمركز الإبراهيمية لاتهامه بهتك عرض المجني عليها "د. ش. أ. ا" بالقوة والتهديد أثناء قيامه بإجراء أشعة سونار على بطنها داخل عيادة خيرية بمدينة الزقازيق.





التحريات تكشف تفاصيل الجريمة

وتبين من التحريات أن المجني عليها كانت تعاني من بعض المشاكل في بطنها وعلى أثرها قامت بمتابعة حالتها الصحية مع المتهم وذهب إلى عيادة خيرية وبرفقتها والدتها ثم قامت بالدلوف لغرفة الكشف بمفردها لإجراء سونار على بطنها وفي حال قيام المتهم بالكشف الطبي عليها قام بتحسس أجزاء من جسدها فقامت بدفعه الا انه قام بالإمساك بها في محاولة لتقبيلها وأخبرها برغبته في مصاحبتها الا انها دفعته وهرعت إلى خارج غرفة الكشف.



