برلماني يطالب بإصدار جواز سفر دبلوماسي لأزواج النائبات.. وإعلامي يرد (فيديو)

الأربعاء 27/يناير/2021 - 07:37 ص
خيري رمضان
خيري رمضان
داليا الحسين
قال الإعلامى خيرى رمضان، إن أحد النواب، طالب بـ "جوار سفر دبلوماسي" لأزواج النائبات، وأنا لا أفهم، لماذا نوسع الحصانات، فنحن نتفهم أن يمتلك النواب جواز سفر دبلوماسي لأنهم نواب الشعب، ولكن هل من ضمن القانون، أن يطالب النائب "بأخذ المدام معه وهو مسافر"، مضيفا: "أصل احنا طالعين فسحة".

وتابع "رمضان"، خلال برنامج "حديث القاهرة" على القاهرة والناس، أنه إذا سافر النائب في أمر خاص، عليه أن يسافر بجواز السفر العادي الخاص به، وإذا سافر بجواز السفر الدبلوماسي، فديدفع 300 جنيه فقط في المطار.

وتابع الإعلامي: "في وزارة الداخلية هناك أمور مستجدة مثل المخالفات الإلكترونية.. فلماذا لدينا امتيازات لآخرين يستطيعون القيام بمخالفات ولا يدفعون غرامات، فجميعنا سواسية أمام القانون، ولماذا البرلماني يريد أن يكون لها جواز دبلوماسي، ولماذا زوج النائبة يحصل على جواز سفر دبلوماسي".

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