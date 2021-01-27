شاهد.. أحمد موسى ينفعل بسب مباراة الأهلي وبيراميدز: "هدف وركلة جزاء ملغية"

الأربعاء 27/يناير/2021 - 02:07 ص
أحمد موسى
أحمد موسى
داليا الحسين
قال الإعلامي أحمد موسى، تعليقا على مباراة الأهلي وبيراميدز، ضمن مباريات الأسبوع الـ 10 من الدوري الممتاز. 

وتساءل "موسى"، خلال برنامج "على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد": "هل الفار يعمل في مباريات الأهلي أم أصبح معطلا في لقاءاته ؟ لماذا لم يستعين بالفار في الهدف الملغي؟ فضلا عن هجمة محمد شريف"، مردفا: "جهاد جريشة لم يكن في الموقع الصحيح خلال سقوط محمد شريف داخل منطقة الجزاء". 

وأشار الإعلامي، إلى أنه حال الاحتكام إلى الفار لاحتسبت هجمة محمد شريف ركلة جزاء، متابعا: "بعيدا عن الأهلي نحن نبحث عن العدالة، متفوروش دمنا، ليه كابتن جهاد مرجعش للفار ولا اتلغى".

وأكمل: "طالما مبترجعش للفار الغيه وريحنا، فيه ظلم لازم نضايق جمهور الأهلي عشان بيلاعب يراميدز"، معلقا: "مش عايز أي فريق يتظلم، بواليا أحرز هدف صحيح والحكم قرر إلغاءه بدعوى ارتكاب خطأ تجاه إكرامي".

وتساءل"لماذا التزم كابتن جهاد الصمت كأنه في مسرحة شاهد ما شافش"، معربا عن أمنيته بتألق الأهلي في كأس العالم للأندية كون يلعب باسم مصر. 

وداعب موسى بعض العاملين في قناة صدى البلد قائلا: "زملائي الزملكاوية فرحانين هنا وبيحتفلوا". 

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