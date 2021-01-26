أسعار النفط تتراجع فى نهاية التعاملات اليوم الثلاثاء

انهت أسعار النفط تعاملات اليوم الثلاثاء، على تراجع مع ترقب بيانات مخزونات الخام الأمريكية.









ويترقب المستثمرون بيانات المخزونات النفطية من قبل معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق من اليوم على أن تعلن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأرقام الرسمية غداً الأربعاء.





وصعدت أسعار الخام خلال التعاملات بعد تقارير صحفية عن انفجار في العاصمة السعودية "الرياض"، لكنه مخاوف الطلب لا تزال تضغط على النفط.





فيما رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 5.5 بالمائة في العام الجاري، مما يزيد احتمالية ارتفاع الطلب على الخام.





وعند التسوية، انخفض سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" تسليم مارس بنسبة 0.3 المائة إلى 52.61 دولار للبرميل.





وبحلول الساعة 7:45 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم مارس بنحو 0.6 بالمائة إلى 55.86 دولار للبرميل.