محام بالنقد: مشروع قانون حبس الزوج إذا ضرب زوجته عبث (فيديو)

الأربعاء 27/يناير/2021 - 05:35 ص
أرشيفية
أرشيفية
داليا الحسين
قال عصام حجاج المحامي بالنقد، إن النائبة أمل سلامة، أقسمت في مجلس النواب، أن تحافظ على النظام الدستورى، وأن ترعى مصالح الشعب، في الوقت الذي لا يقر الدستور أو القانون هذا الأمر الذي تطالب به، وهو سن تشريع يعاقب الزوج إذا ضرب زوجته.

وأضاف "حجاج"، خلال برنامج "حديث القاهرة"، على القاهرة والناس، مع خيري رمضان، وكريمة عوض، أن النائبة ترعى مصالح النساء فقط، وليس مصالح الشعب كما أقسمت، فما تقوله النائبة، ومشروع قانون حبس الزوج إذا ضرب زوجته "عبث".

وتابع المحامي: "كان الأولى بالنائبة أن تستعين بأى شخص يفهم في القانون، أم هو مجرد (شو)، فمشروع القانون على الرجال فقط، وليس الرجال والنساء، فحيمنا تضرب الزوجة الرجل، تُغرم 10 جنيه فقط، بينما إذا حدث العكس، يعاقب الرجل بـ 5 سنوات".

وأردف: "إذا طبق القانون، أول ناس هتتحبس الستات.. إحنا الدولة الأولى التي تضرب فيها الزوجات أزواجهن".

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