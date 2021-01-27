أحمد موسى: الانتهاء من القطار السريع حلم المصريين خلال عامين (فيديو)

أشاد الإعلامي أحمد موسى، بمشروع تطوير السكك الحديدية، مشيرا إلى أن القطار السريع الذي كان حلما للمصريين سوف يتم الانتهاء منه خلال عامين بواسطة شركة سيمنز الألمانية.





ورفض "موسى"، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد،" كلام من وصفهم بـ"الهبيدة" الذين أدعوا أن تكلفة القطار السريع 23 مليار دولار بطول 400 كيلو متر، موضحا أن الحقيقة أكثر من ألفى كيلو متر بـ 23 مليار دولار.





وأوضح الإعلامي، أن القطار السريع سوف يقتصر زمن الرحلة من القاهرة إلى أسوان من 12 ساعة إلى 4 ساعات فقط، لافتا إلى أن منظومة السكة الحديد كانت متهالكة، حيث إنه كان يعاني عندما كان يستخدم القطار في السفر، حتى المعاناة كانت تمتد لحجز التذاكر وكان الطابور يمتد لـ 3 كيلو بينما الآن الحجز يتم من المنزل.



